Roma Lazio 1-1 | Il derby dei regali: Strakosha e Pau Lopez sbagliano, Dzeko e Acerbi ringraziano

Una Roma che non ti aspetti, una Lazio sorpresa e sulle gambe. Finisce uno a uno il derby della Capitale, con i giallorossi che ai punti avrebbero meritato senza dubbio di più per quanto mostrato in campo. Ritmo, fisicità e pressing asfissiante spiazzano la banda di Inzaghi, stritolata a centrocampo e depotenziata in attacco e sugli esterni, dove la fisicità di Spinazzola e Santon impedisce a Lazzari e Lulic il decollo. Ai giallorossi manca però la concretezza, la capacità di trasformare in occasioni e gol quanto di buono fatto fino alla trequarti. Capita così che a decidere l'incontro siano due errori dei portieri, con Strakosha che illude la Roma e Pau Lopez che rimette in gara una Lazio che oggi, forse, senza regali difficilmente l'avrebbe ripresa.

Primo tempo

Nel primo tempo più Roma che Lazio. I giallorossi di Fonseca la mettono sul ritmo e sorprendono la Lazio di Inzaghi, incapace per lunghi tratti di spezzare il pressing della Roma. Anche il taccuino si sporca più dalla parte giallorossa che da quella biancoceleste. Al 13' Luiz Felipe devia una palla calciata da Cristante. Under fa il bello e cattivo tempo, Inzaghi raddoppia la marcatura, ma la vivacità del turco crea imbarazzi.

Al 26' la gara si sblocca. Cross di Cristante per Dzeko, Strakosha sbaglia l'uscita e il bosniaco di testa supera il portiere biancazzurro con la palla che accarezza il palo e termina in rete. Neanche due minuti dopo e il centravanti della Roma potrebbe raddoppiare, ma Strakosha si fa perdonare deviando in angolo. Al 32' Under è poco efficace nello sfruttare un cambio di gioco. Lazio in bambola, ma al 36' le viene restituito il regalo di Strakosha: Santon in disimpegno su calcio d'angolo di Luis Alberto alza un campanile, Pau Lopez rimette in campo una palla che era quasi uscita e poi si ostacola con Smalling, da due passi Acerbi ci mette il piede e trova il pareggio. Il Var conferma e l'Olimpico biancoceleste esulta due volte.

La Roma, ferita, prima del riposo ci prova altre due volte: al 37' gran controllo di Dzeko, ma la difesa della Lazio si chiude. Al 44' gran conclusione dalla distanza di Pellegrini: la palla termina però sul palo.

Secondo tempo

Secondo tempo che parte sulla falsariga del primo e servono solo tre minuti per vedere Veretout raccogliere un assist di Spinazzola e far tremare la Curva Nord: la palla esce di pochissimo. Un minuto dopo, numero di Under, cross e in area finisce a terra Kluivert. L'arbitro Calvarese non ha dubbi: rigore. Pellegrini va dal dischetto, ma l'arbitro viene richiamato al Var e cambia totalmente la decisione: è l'olandese a stendere Patric. La Roma pressa in maniera asfissiante, costringendo la Lazio ad errori a ripetizione in uscita. Manca però la concretezza sulla trequarti.

Con il passare del tempo, la condizione scema, la Lazio respira e si fa più pericolosa. E' il 63' quando un'imbucata centrale di Luis Alberto per Immobile crea un pericolo per la Roma. Mancini però trova il tempo giusto. La Roma respira, ma la Lazio non ne approfitta. E quando il ritmo giallorosso torna impetuoso, tornano le occasioni: è il 69' quando Dzeko si gira e calcia trovando Strakosha pronto alla parata di faccia. Al 74' è Justin Kluivert a provarci dalla distanza: la palla termina di poco a lato.

Inizia il valzer delle sostituzioni. Simone Inzaghi prova a svegliare la Lazio, stritolata dal pressing giallorosso. La Roma pressa, recupera e riparte con le giocate di Under, scatenato sulla destra. Di occasioni però neanche l'ombra. Si arriva al minuto 88 quando Dzeko raccoglie un cross di Pellegrini, la girata di testa trova però Strakosha pronto all'intevento. Al'89' risponde la Lazio: transizione tra Immobile e Caicedo, ci prova Milinkovic, ma niente da fare. E' l'ultima occasione. Finisce uno a uno: la sorpresa però è che a recriminare è la Roma.