Derby remiero: l'edizione del quarantennale la vince il circolo canottieri Roma

Un fiume in festa. A dispetto del cielo grigio, il Derby Remiero del quarantennale andato in scena oggi sul Tevere ha rappresentato un successo su tutta la linea. È il Circolo Canottieri Roma ad aggiudicarsi l'edizione 2018 Assoluti, vincendo anche nel Trofeo Perugini, dedicato agli equipaggi master Over 45, e nella competizione riservata ai ragazzi Under 15. Ma tanto per i giallorossi che per i rivali del Circolo Canottieri Lazio c'è tanto da essere orgogliosi, soprattutto per aver inaugurato una nuova fase di gare sul fiume che presto porterà una grande novità: una sfida da lanciare ai mitici equipaggi di Oxford e Cambridge.

Tempi e modalità della gara contro gli inglesi è prematuro annunciarli. Per ora, resta la proposta del presidente del C.C. Lazio Paolo Sbordoni. Proposta accolta con entusiasmo dal suo omologo in giallorosso Massimo Veneziano, che ha festeggiato il trionfo delle barche C.C. Roma tuffandosi nelle gelide acque del Tevere assieme al proprio equipaggio Assoluti.

Emozioni a non finire all'arrivo della gara finale, con lo storico socio del Canottieri Roma Gian Piero Galeazzi a effettuare la telecronaca andata in onda sugli schermi istallati in entrambi i Circoli. Un racconto che a molti ha ricordato celeberrime telecronache del noto giornalista Rai, per l'occasione accompagnato dall'amico Enrico Tonali, fondatore nel lontano 1978 assieme al biancoceleste Gianfranco Perugini del Derby Remiero.

A premiare gli atleti, oltre allo stesso Tonali, sono stati: il presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito, il Responsabile della Segreteria del presidente Regione Lazio area sport Roberto Tavani e a sorpresa il presidente Sbordoni che ha voluto consegnare il trofeo storico al presidente Veneziano. Le medaglie più belle sono andata ai ragazzi Special Olympics che hanno aperto la mattinata di gare.

Immagini della gara Assoluti saranno trasmesse questa sera sui maxischermi dello stadio Olimpico, prima del fischio d'inizio del derby calcistico S.S. Lazio-A.S. Roma. Il video live è stato invece mandato in onda sulle pagine Facebook dei due club con grande seguito tra gli utenti del social network.

Di seguito, la composizione degli equipaggi.

Otto Assoluti: C.C. Roma – Mascarenhas, Acernese, Acerra, De Lucia, Marra, Rocchi, Nitu, Milo Di Villagrazia, Maddaloni (tim.). C.C. Lazio – Cilli, Simonelli, Hohenegher, Soda, Cresta, Piccoli, Giancontieri, Dell'Elice, Cipolla (tim.).

Otto Over 45, Trofeo Perugini: C.C. Roma - Matteini, Renzi, Calò, Micozzi, Csantini, Rimassa, Tramonti, Zangheri, Mascarenhas (tim.). C.C. Lazio – Fumasoni, Romano, Bianchi, Cordeschi, Marconi, Ivernizi, Tartaglia, Ranieri, Cipolla (tim.).

Otto Under 15 misto: C.C. Roma – De Cinque, Galluzzo, Malaspina, Pasquazzi, Galviati, Silvestri, Cutini, Miarelli, Trifirò (tim.). C.C. Lazio – Ruotolo, Moos, Barrero, Triunfo, Massaruti, Pagliella, Panella, Berardi, Sportelli (tim.).

Quattro jole misto: C.C. Roma – Tiberi, Ievolella, Bonino, Gianzi. C.C. Lazio – Loriato, Luvisietto, Alati, Sportelli.

Quattro jole Special Olympics: C.C. Roma – Antolino, Ceci, Acerra (partner), Trifirò (partner). C.C. Lazio – Riggi, Manganozzi, Loriato (partner), Ranieri (partner).