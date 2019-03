Derby Remiero sul Tevere: a trionfare è ancora il Circolo Canottieri Roma

Un fiume in festa. Si è disputata oggi la quarantaduesima edizione del Derby Remiero in un radioso anticipo di primavera sul Tevere. Come un anno fa è il Circolo Canottieri Roma ad aggiudicarsi la gara Assoluti, ottenendo così la prestigiosa Coppa d'Argento che viene custodita per un anno nella bacheca del club vincitore, e a imporsi anche nel Trofeo Perugini, dedicato agli equipaggi Master, e nella competizione riservata ai ragazzi Under 15. Un "triplete" giallorosso proprio nell'anno in cui il sodalizio presieduto da Massimo Veneziano celebra il Centenario. Nel 2020, toccherà invece al Circolo Canottieri Lazio guidato da Paolo Sbordoni tagliare il traguardo dei cent'anni.

La festa e gli ospiti

Il presidente Veneziano ha poi guidato i propri ragazzi nel tradizionale tuffo nel fiume. Alla giornata hanno preso parte lo storico socio del Canottieri Roma, nonché tifosissimo della Lazio, Gian Piero Galeazzi. Mentre alla premiazione svolta al C.C. Lazio sono intervenuti l'attrice e showgirl Anna Falchi, madrina dell'evento coinvolta già nella cena di gala della vigilia tenuta al C.C. Roma e l'ex calciatore di Genoa, Roma e Napoli Sebino Nela. Questi ultimi sono rimasti piacevolmente colpiti dallo spettacolo del canottaggio. Tra gli ospiti, il Responsabile della Segreteria del presidente Regione Lazio area sport Roberto Tavani e l'attore Roberto Ciufoli, appassionato neofita di questo sport.

Grande attenzione verso i simboli del Derby Remiero. In platea, a ricordare la genesi della manifestazione, il giornalista Enrico Tonali, ideatore della regata assieme a Gianfranco Perugini, scomparso nel 2007. Il trofeo intitolato a quest'ultimo è stato consegnato dalla moglie Paola. Le medaglie più lucenti sono andate poi ai ragazzi Special Olympics del CC Lazio che hanno vestito le divise di entrambi i club.

Donne e timonieri

L'edizione 2019 del Derby è stata contraddistinta dalla presenza femminile. Nella gara Master, ha partecipato Mila D'Orto del C.C. Lazio, prima donna nella storia della competizione a remare col proprio team. Al timone dell'altra barca l'allenatrice Elena Oroseanu, in dolce attesa.

A proposito di timonieri, singolare quanto accaduto nella più importante gara di giornata, quella Assoluti. Al timone della barca biancoceleste il 66enne Bruno Cipolla, oro alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968 e nome storico dal Remo italiano; su quella giallorossa Gabriel Bozzo Magrini, 16enne promessa della disciplina.

La composizione degli equipaggi

OTTO ASSOLUTI: C.C. Roma – Mauro Acerra, Giorgio Pietroletti, Carlo Alberto Marra, Patrizio De Lucia, Gerardo Palumbo, Giulio Acernese, Andrei Nitu, Marzio Milo di Villagrazia, Gabriel Bozzo Magrini (tim.). C.C. Lazio – Paolo Soda, Flavio Aicardi, Paolo Loriato, Andrea Piccoli, Nicola Cilli, Luca Dell'Elice, Marco Giancontieri, Enrico Cresta, Bruno Cipolla (tim.).

OTTO MASTER, Trofeo Perugini: C.C. Roma - Massimo Matteini, Fabio Micozzi, Alessandro Sbordoni, Federico Tiberi, Giorgio Calò, Francesco Renzi, Massimo Iaccarini, Stefano Pacaccio, Elena Oroseanu (tim.). C.C. Lazio – Andrea Romano, Fabrizio Ranieri, Gabriele Masina, Sergio Fazzina, Stefano Fumasoni, Bernardino Cordeschi, Giacomo Bianchi, Mila D'Orto, Luigi Vanti (tim.).

OTTO UNDER 15: C.C. Roma – Lapo Calisi, Victoria Manca, Eugenio Pasquazi, Matteo Rosini, Giulia Palombelli, Luigi De Liguori, Giacomo Caropreso, Tiziano Siniscalchi, Francesco Trifirò (tim.). C.C. Lazio – Alessandro Ruotolo, Mario Triunfo, Ugo Guida, Tommaso Monacchia, Claudia Mancinotti, Giulia Sperti, Andrea Marucchi, Emma Rossi, Luca Santoro (tim.).

Quattro jole misto: C.C. Roma – Piero Del Vecchio, Julia Paparrodopoulos, Enrico Fabbro, Gennaro Fredella. C.C. Lazio – Alessandro Fiorentini, Carlo Piloni, Luca Santoro, Isabella Ostate.

Quattro jole Special Olympics: C.C. Roma – Simone Venturini, Gabriel Valente, Mauro Acerra (partner), Francesco Trifirò (partner). C.C. Lazio – Lorenzo Riggi, Chiara Manganozzi, Paolo Loriato (partner), Fabrizio Ranieri (partner).