Lazio-Roma, barriere abbassate: l'Olimpico è pronto per il derby

L'Olimpico si rifà il look in vista di Lazio-Roma, derby di Coppa Italia in programma mercoledì 1 marzo. Come annunciato dalla Questura, ieri si sono visti i primi risultati dell'abbassamento delle barriere in curva Sud ridotte di 2/3, mentre quelle in Nord verranno sistemate oggi, dopo la gara tra Lazio e Udinese.



A poche ore dalla stracittadina, quindi, proseguono i lavori per la rimozione parziale delle barriere. Come annunciato nei giorni scorsi, nell'impianto sportivo del Foro Italico si stanno ammirando i primi risultati dei lavori di abbassamento delle vetrate che da due anni separano di netto le due curve (Sud e Nord) dell'Olimpico in quattro settori, a tutti gli effetti distinti anche da altrettanti accesi.

Per il derby sarà anche testato e rimodulato il "nuovo" servizio degli stewards. Resta invariato il sistema di afflusso, con le bolle di prefiltraggio e le due vie di accesso ai due lati delle curve.

I lavori fanno seguito all'annuncio del capo della polizia, Franco Gabrielli che si augurava risultati in vista di Lazio-Roma di Coppa Italia. Nelle settimane scorse, dopo un incontro tra lo stesso Gabrielli, il ministro per lo sport Luca Lotti e il ministro dell'Interno Marco Minniti, il capo della polizia aveva avuto proprio da quest'ultimo l'indicazione di mettere a punto un percorso per arrivare al superamento delle barriere.

Se l'esperimento in programma al derby funzionerà e le due tifoserie non provocheranno incidenti, il percorso potrà proseguire. Un test decisivo per gli ultras spesso protagonisti di episodi di violenza, proprio prima e dopo i derby di campionato.