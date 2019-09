Derby Lazio Roma, cori contro la mamma di Zaniolo: lei risponde così

Un gol per parte e sei pali in tutto, il derby Lazio Roma si è concluso con un pareggio: in rete per i giallorossi Kolarov su rigore al 17', per i biancocelesti Luis Alberto al 58'.

Derby Lazio Roma: cori contro la mamma di Zaniolo

Nonostante i timori della vigilia clima tranquillo sia all'esterno dello Stadio Olimpico che sugli spalti: la Curva Nord ha esposto una grande coreografia per ricordare Fabrizio Piscitelli ossia Diabolik, il capo degli Irriducibili ucciso lo scorso 7 agosto; in Sud grande sventolio di bandiere, poi lo striscione “Riposa in pace Fabrizio” firmato dai Boys Roma. Nessuno sfottò eclatante.

La mamma di Zaniolo risponde ai cori

Tra i cori che hanno però infiammato l'Olimpico quello contro la mamma di Zaniolo cantato dai tifosi della Lazio dopo l'ammonizione del numero 22 giallorosso.

Qualche minuto di bolgia che non ha lasciato indifferente Francesca Costa, la mamma del campioncino della Roma.

"...agli insulti cantati da individui così educati le cui madri saranno orgogliose di loro ...tu hai risposto ...sul campo nel miglior modo possibile ...uomo partita Sky ....e la mamma di Zaniolo è così orgogliosa di essere tua mamma che non serve dire altro...avanti così tu sei vita" - ha scritto su Instagram rispondendo ai cori offensivi.