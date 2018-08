VIDEO | Il derby non finisce mai: barca battente bandiera della Lazio, Delvecchio risponde ai cugini

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il derby non finisce mai. Un concetto che sembra aver assimiliato in pieno Marco Delvecchio, idolo della Curva Sud della Roma e vero e proprio spauracchio dei tifosi della Lazio fra la fine degli anni '90 e i primi anni del 2000. In vacanza a Ponza "Supermarco" ha incrociato un barca battente bandiera della Lazio. Così come quando mostrava le orecchie ai tifosi giallorossi dopo ogni gol per sentire il boato dell'Olimpico, soprattutto dopo i nove realizzati contro i cugini che lo hanno reso il bomber più prolifico della stracittadina dopo Francesco Totti (11 reti lo score del Capitano), l'attaccante milanese che vinse il terzo Scudetto giallorosso ha risposto nuovamente ai cugini. Come? Facendo suonare a tutto volume "Roma, Roma, Roma" inno dei giallorossi scritto da Antonello Venditti che apre le gare in casa della società capitolina.

Video Marco Delvecchio barca bandiera Lazio

L'ennesimo messaggio d'amore che l'attaccante numero 24 della Roma ha intonato assieme ai suoi compagni di crociera. Uno sfottò sportivo, goliardico, l'ennesima dimostrazione che nella Capitale il derby non finisce mai. Il video di Supermarco è stato riportato sulle storie instagram di Delvecchio dai siti d'informazione dell'As Roma.