Dal campetto sull'Appia alla C2: si avvera il sogno per la prima squadra romana di sordi

A dieci anni dai primi calci al pallone nel campetto silenzioso di via Appia Nuova, la C2 è un sogno che diventa realtà. E i ragazzi ancora non ci credono. La Deafspqr, team laziale di calcio a 5, festeggia la promozione in serie C2. E' la prima squadra romana di sordi che partecipa ai campionati LND (Lega Nazionale Dilettanti), unica in Italia a giocare contro calciatori udenti.

"Siamo nati nel 2008, volevo riunire i giocatori sordi sparsi per le varie squadre, spesso in difficoltà a integrarsi con il gruppo" racconta il presidente Rosario De Caro, ricordando gli ostacoli iniziali, gli sfottò degli avversari incapaci di accettare una sconfitta da una squadra di disabili, gli arbitri che storcevano il naso alla richiesta di usare, insieme al fischietto, anche la bandierina. "Ci vedevano come inferiori e non concepivano di poter perdere". Poi "ci siamo fatti conoscere, le cose sono decisamente migliorate".

Certo, per un giocatore di calcio non udente la concentrazione dev'essere altissima. La comunicazione è solo visiva, servono mille occhi e mille sguardi tra i giocatori, insieme al linguaggio dei segni. Non si può chiamare la palla o il compagno di squadra. Il tifo non si percepisce mentre si corre da una sponda all'altra del campo. L'allenatore deve sbracciarsi dalla panchina. "A volte gli arbitri non capiscono e hanno atteggiamento ostili".

Ma il goal è lo stesso per tutti. E quest'anno la Deafspqr ne ha segnati abbastanza per assicurarsi il salto di qualità. Con le sette reti alla Folgarella 2000, "abbiamo capito che saremmo arrivati fino in fondo". Ma il cambio di passo è arrivato con le nove subite dalla Gap Ssd. "Dopo quella partita non abbiamo più perso, tranne ai play off". Un sconfitta che ha dato la giusta sferzata di grinta alla squadra. Un altro grande sogno? "Una squadra di calcio per bambini sordi. Ma servirebbe qualche sponsor in più, ne abbiamo solo uno". Un appello che merita di essere diffuso.