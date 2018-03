Lazio, De Vrij convocato dall'antidoping. Il club: "Nessun rischio"

Stefan De Vrij è stato convocato dall'antidoping. Il Coni, dopo la notizia della positività di Joao Pedro, in mattinata ha inoltrato un'altra notifica al difensore della Lazio. Arturo Diaconale, portavoce del club di Formello, a RMC Sport ha chiarito: "È semplicemente una questione di ordine burocratico che non riguarda assolutamente alterazioni dei test delle urine di De Vrji. Non corre rischi di nessun genere. In occasione di Lazio-Verona ha fatto due test, probabilmente non ha firmato i documenti alla fine dei due esami. Positività di Joao Pedro? Sono due cose separate".

Per quanto riguarda l'olandese, insomma, non si tratterebbe di una notifica per "positività" o "non negatività" a un farmaco, ma solo di una questione procedurale sulla quale de Vrij dovrà fornire delle spiegazioni supplementari.