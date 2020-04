De Rossi a Sky Sport: "Vorrei allenare la Roma ma devo meritarlo"

Daniele De Rossi, ha un sogno: allenare la Roma. Il centrompista di Ostia si è confessato in una intervista a Sky Sport. "Sono passato in pochi giorni da calciatore vecchio ad allenatore giovane", sorride l'ex centrocampista nella lunga chiacchierata rilasciata a Casa Sky Sport.

"20 anni di fila nella stessa squadra non capitano tutti i giorni. Sicuramente non è possibile ripetere un periodo così lungo da allenatore, soprattutto a Roma. Ma proprio non fa parte della natura del mestiere. Per prima cosa devo diventarlo: fare un percorso di crescita di cui tutti hanno bisogno. Inizio a vedere le cose con una calma che da giocatore non ti puoi permettere, perché sai che l'orologio va avanti. Sedermi sulla panchina della Roma un giorno mi piacerebbe, ma senza fretta".

"L'ultima con la Roma l'ho vissuta con grande serenità", Daniele ricorda la partita contro il Parma. "Non ho finto neanche per un secondo, mi sono emozionato in alcuni momenti. E altri durante i 90 minuti sono stati un po' di vuoto: non c'erano gli stimoli abituali. Quindi nei momenti di pausa, una sostituzione, un infortunio, mi ricordo che mi guardavo intorno e osservavo quella che era stata casa mia da quasi 20 anni: da questa prospettiva quel posto non l'avrei vista mai più. E lì un po' di magone ti viene".

Poi c'è l'altra faccia della medaglia: "Ero sereno, sapevo di aver fatto un percorso negli anni: 'Arrivaci pronto', mi ero detto, 'perché prima o poi arriverà'. Non conta quello che hai fatto in carriera e fa male a chiunque, un forte senso di malinconia. Ma era importante far vedere ai tifosi di essere andato via con un sorriso, perché sono felice di quello che loro mi hanno fatto diventare". Nei mesi seguenti, il video dell'ultimo discorso in spogliatoio, postato su Instagram da El Shaarawy, è diventato virale: "Io non preparo mai niente, inizio a pensarci in quei secondi", sorride De Rossi ai microfoni di Sky.

"Negli ultimi giorni quei bastardi dei miei compagni mi facevano un applauso in allenamento anche se facevo un passaggio di 5 metri. La richiesta da parte mia è stata proprio quella: non è una partita di beneficenza, non voglio che mi passate sempre la palla. E' una partita di calcio e la voglio fare alla mia maniera. Il fatto che sia finita 0-0 è di una tristezza unica ma è anche in linea con quello che volevo io".