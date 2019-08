De Rossi segna al debutto ma il Boca viene eliminato dalla coppa

Esordio dolce amaro per Daniele De Rossi in Argentina. Il centrocampista di Ostia ha segnato all'esordio ma il Boca Juniors è stato elimincato dalla coppa. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, l'Almagro riesce infatti a battere ai calci di rigore i più quotati avversari, passati in vantaggio al 28' grazie all'ex centrocampista della Roma.

Buona la prova per DDR, apparso subito a suo agio dopo nemmeno tre settimane di allenamenti con i nuovi compagni di squadra. Non è un caso che il pareggio dell'Almagro sia arrivato subito dopo la sua uscita dal campo. Ai tiri di rigore (i supplementari non sono previsti), nonostante l'iniziale gol di Tevez, il Boca Juniors viene eliminato a causa degli errori di MacAllister, Hurtado e Salvio.

Dopo il flop in Copa Argentina, il Boca Juniors incontrerà l'Aldosivi nella terza giornata di campionato (19 agosto all'1 ora italiana). Sarà il debutto alla Bombonera per De Rossi, che tre giorni più tardi potrebbe nuovamente fare un altro esordio, quello in Copa Libertadores.