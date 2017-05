Derby, gestaccio di De Rossi e simulazione di Strootman: rischio prova tv

Oltre il danno la beffa. La prova tv, infatti, potrebbe inchiodare Kevin Strootman. Una squalifica che farebbe saltare Milan-Roma. Tanto potrebbe costare la simulazione del centrocampista, in occasione del calcio di rigore concesso nel derby per un fallo di Wallace in area che non c'era.

Ma non sono. Il penalty conseguente, realizzato da Daniele De Rossi, ha lasciato strascichi. Il centrocampista di Ostia si è lanciato in una corsa sfrenata e, passando davanti alla panchina della Lazio, avrebbe offeso il vice di Inzaghi, Massimiliano Farris. Anche quelle immagini saranno valutate dal giudice sportivo. La Roma rischia una doppia beffa.