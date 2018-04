Champions League, De Rossi: "La Roma ha chance contro il Liverpool"

"Il Liverpool ha battuto il Manchester City che ritenevo fosse la favorita per la vittoria finale ma sono stati bravi come noi". Questo il commento del capitano della Roma, Daniele De Rossi, dopo aver appreso del sorteggio col Liverpool in semifinale di Champions League.

Il centrocampista di Ostia a RomaTv è stato chiaro: "Klopp mi fa impazzire. Quindi siamo preoccupati, ma il giusto, insomma come lo eravamo con Shakhtar e Barcellona. E' una squadra che gioca bene, ma siamo convinti che possiamo avere delle chance". Insomma la Roma se la gioca.

Liverpool-Roma si giocherà martedì 24 aprile ad Anfield, mentre il match di ritorno allo stadio Olimpico è invece in programma mercoledì 2 maggio. Fiducioso anche il ds Monchi: "Il Liverpool per vendicare la finale del 1984 e andare a Kiev? Sembra un'opportunità perfetta per fare questo, per provare a portare quella felicità che 34 anni fa non c'è stata. Ma sarà difficile perché il Liverpool è fortissimo, ha eliminato il City però noi dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di fare quello che abbiamo fatto contro il Barcellona''.

"Una vittoria come quella sul Barcellona aumenta la fiducia - ha aggiunto - ma le due sfide contro il Liverpool faranno parte di un'altra storia. Se sono preoccupato da Salah? Mi preoccupa tutto il Liverpool, non solo lui. Hanno una rosa importante con un grande allenatore".