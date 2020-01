De Rossi si ritira: addio al Boca Junior e al calcio giocato

Daniele De Rossi dice addio al calcio. Lo fa lasciando il Boca Juniors, club argentino nel quale militava dalla scorsa estate dopo il mancato rinnovo del contratto con la Roma. A darne notizia sono i media argentini, che riportano la notizia di una conferenza stampa prevista per le 15 locali, le 19 in Italia in cui il presidente Jorge Ameal spiegherà l'addio.

De Rossi ha lasciato la sede del ritiro del Boca con la sua auto personale per quella che dovrebbe essere la sua ultima giornata Xeneize. Alla base dell'addio problemi personali.

La scorsa estate ha visto Daniele De Rossi optare per il Boca Juniors. I tanti infortuni però ne hanno limitato l'impiego. Nei giorni scorsi, il nuovo tecnico del Boca Juniors, Miguel Angel Russo, ha risposto ad una domanda sul futuro in Argentina dell'ex capitano e bandiera della Roma, spiegando che "Daniele De Rossi è un giocatore del club e ha un contratto. Finora rientra tutto nella normalità. Poi, nel momento in cui parleremo, se lui mi dirà qualcosa, e manifesterà qualche desiderio, vedremo cosa succederà".