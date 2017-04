De Rossi: "Roma tieni Spalletti. Che lusso giocare con Totti"

Daniele De Rossi elogia Luciano Spalletti e osanna Francesco Totti. In un'intervista alla rivista 'Undici' in edicola da oggi, il centrocampista di Ostia si espone per la riconferma del tecnico toscano: "Spalletti ha un carattere difficile, ma la Roma deve fare di tutto per tenerlo".

Il numero 16 dei giallorossi confessa: "È stato l'allenatore che mi ha condizionato di più. Ho cominciato a vedere il calcio con gli occhi di questo allenatore. Ho avuto due tra i dieci allenatori migliori del mondo: Spalletti e Conte. Il terzo è Luis Enrique. Con un altro, Guardiola, ho giocato".

Sul suo, di futuro, De Rossi però non si è sbilanciato: "È una cosa che prima o poi dovrò affrontare con la società. Ma non ci penso, anche se voglio continuare a giocare ancora per un po'. Vivere senza Roma sarebbe stata una cosa che mi avrebbe fatto stare male".

Poi la conclusione sul suo rapporto con Totti, De Rossi è sincero e si emoziona: "Io mi sono permesso in questi 16 anni un lusso che a Roma si sono permessi in pochi: viverlo non solo come un idolo. Stare tutti i giorni con lui ti porta a vivere come una cosa normale l'essere accanto a un calciatore che non è normale".