Delirio a Buenos Aires, De Rossi arriva in Argentina e i tifosi del Boca impazziscono

E' già Daniele De Rossi mania in Argentina. Il centrocampista di Ostia è atterrato all'Aeroporto Internazionale Ezeiza di Buenos Aires alle 11.14 ora italiana. Il calciatore aveva lasciato l'italia nella serata di ieri, con il volo AZ680 delle 21.45 decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino.

De Rossi è atterrato nella capitale argentina con la compagna, Sarah Felberbaum, e quattro amici, e farà ora tappa all'hotel prima di svolgere le visite mediche per la sua nuova squadra. L'attesa per l'arrivo dell'ex capitano della Roma è molto alta tra i tifosi Xeinezes, che gli hanno già dedicato uno striscione di benvenuto e si sono recati all'aeroporto per accoglierlo nel migliore dei modi come riporta LaRoma24.