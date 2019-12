Daniele De Rossi: il centrocampista di Ostia potrebbe lasciare il Boca Juniors

Potrebbe essere agli sgoccioli l'avventura di Daniele De Rossi in Argentina. A quanto riporta il giornale 'Olé' il cambio di dirigenza del Boca Juniors potrebbe portare alla fine dell'esperienza dell'ex capitano della Roma con le 'xeneizes'. Sia Juan Roman Riquelme, neo dirigente del club, che il nuovo presidente Jorge Ameal hanno dei dubbi sulle condizioni fisiche di De Rossi che in questi mesi ha avuto un minutaggio molto limitato.

I primi di gennaio il centrocampista è atteso a Buenos Aires per una riflessione assieme al Boca. "Non sappiamo cosa farà De Rossi, se rimane, se continuerà a giocare. Bisogna vedere tante cose. Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club, e ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. E comunque rivedremo il contratto", ha sottolineato Ameal.