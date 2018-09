Roma-Chievo: il segnale di Dazn non va, ecco la prima giallorossa in streaming

Il Chievo non crea problemi, il segnale di Dazn sì. La prima della Roma in streaming non è delle migliori. Tanti i tifosi giallorossi che hanno commentato ironicamente il match sui social. Subito dopo il gol del 2 a 0 di Cristante il segnale è saltato con lo schermo che, per un minuto, è rimasto con le bande arcobaleno. Prima del match, poi, un prepartita muto con problemi di audo nelle interviste di Juan Jesus e dei bordocampisti.

#DAZN@DAZN_IT Roma Chievo sei interruzioni in dodici minuti, qualità video scadente, fluidità da commodore 64. È difficile convincere i clienti a sottoscrivere un abbonamento con questa qualità del servizio... Su connessione in fibra.#RomaChievo #dazn #chepena #SerieA — Luca Bianchi (@Pastfinder63) 16 settembre 2018

Amici che domani ve vedrete Roma-Chievo su Dazn, come torno dao stadio ve dico quanto è finita. #Dazoooooooooon — Giovannino (@Giovanni_N0) 15 settembre 2018

Non devo pubblicizzare @DAZN e Dani è anche più bona di @dilettaleotta. Ciò detto, la prima mezz’ora di Roma Chievo l’ho vista in macchina in zona impervia e senza nessuna interruzione... — Oliviero Salvago (@OlivieroSalvago) 16 settembre 2018