Danza Sportiva; due ballerini romani vincono il titolo di campioni di Blackpool

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Il leggendario Blackpool Dance Festival si è da poco concluso in Inghilterra. Per la prima volta, quest'anno, l’Italia si aggiudica il campionato Under 21 danze latino americane, con la coppia Alessandro Romano e Natalia Arci. La 94esima Edizione di questo storico festival rimarrà per sempre impresso nelle menti degli azzurri, in quanto regala finalmente il trofeo di campioni Under 21 all’Italia. In molti ci avevano provato in passato ma gli artefici di questa epica impresa sono i danzatori Alessandro Romano e Natalia Arci, provenienti dall'A.S.D. Mister Mabo.

I due ragazzi Romani, hanno conquistato con ampio margine il titolo di campioni al British Open Championship Under 21 danze latino americane, fino ad oggi mai conquistato da una coppia Italiana. Di seguito riportiamo la classifica Finale delle prime 6 coppie su 150 provenienti da tutto il mondo: 1 Alessandro Romano & Natalia Arci Italy 2 Daniil Tymoshenko & Vladyslava Vursalova USA 3 Dajun Ma & Ding Yumeng China 4 Johnny Yi Fan Zhao & Mina Yin Ru Mau China 5 Ignatiy Malkov & Galina Voitenko England 6 Artem Titivkin & Polina Kalashnikova Russia Anche Milly Carlucci ha voluto rendere omaggio all'impresa annunciando questo storico traguardo in diretta su Rai Uno Venerdì 31 Maggio durante la Finalissima di ballando con le stelle.

Questo Traguardo scrive una nuova importante pagina nella storia della danza italiana, che torna a brillare nei contesti più ambiti e rispettati a livello mondiale, e conferma per tutto il MaboTeam lo spessore qualitativo e la preparazione di tutti i suoi componenti. La storica competizione Blackpool Dance Festival, è paragonabile a Wimbledon per il tennis, ed viene definita da alcuni la “Mecca” del ballroom dancing, questo rende la vittoria ancora più prestigiosa. Alessandro (20 anni) e Natalia (18 anni) si sono aggiudicati la finale anche nella categoria Amatori Rising Stars realizzando così una doppietta che è già passata alla storia, e che lancia questi due ballerini capitolini nelle nuove stelle mondiali della danza sportiva.

Gallery