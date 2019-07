Da Milano-Cortina alla Fossa: Malagò a tifare per il "suo" CC Aniene

Da Milano-Cortina 2026 a Coppa Canottieri Zeus 2019 il passo è breve. A pochi giorni dall'ufficialità della sede dei Giochi Olimpici Invernali in programma tra sette anni, il presidente Giovanni Malagò ha rispettato la tradizione che ogni estate lo vede nella Fossa del Circolo Canottieri Lazio per il torneo di calcetto più antico d'Europa.

Stavolta, però, solo da semplice spettatore: Malagò si è seduto tra i suoi amici del Circolo Canottieri Aniene (foto in allegato), campioni in carica nella categoria Over 50, che non sono andati oltre il 3-3 contro un grande Tennis Club Parioli. Altri cognomi importanti, nella serata del CC Lazio: su tutti, quello di Rocco Giordano, il figlio di Bruno, che i colori bianco e celeste (o azzurro, a seconda della tonalità) li ha vestiti per una vita, con Lazio e Napoli. E poi un omonimo: Antonio Conte, anche lui Over 50 del CC Aniene. Stesso nome e stesso cognome del nuovo allenatore dell'Inter, che sarebbe potuto essere quello della Roma, la squadra del cuore del Conte romano, che di professione fa l'avvocato e ha anche lavorato per il club giallorosso.

OVER 50

CC ANIENE A-TC PARIOLI 3-3 (PREMIO ZEUS ENERGY: Carillo, TC Parioli)

I campioni in carica fermati sul pareggio da un grande TC Parioli, trascinato da due gol e un assist di Carillo. Nel finale il pareggio del CC Aniene: Gilardoni prima sbaglia un tiro libero, poi si fa perdonare pochi secondi dopo.

OVER 50

CC LAZIO A-CORTE DEI CONTI 2-2 (PREMIO ZEUS ENERGY: Figurelli, Corte dei Conti)

Altro pareggio, stavolta per 2-2: i padroni di casa, in vantaggio due volte con Pantalani e Viceré (su schema da fallo laterale, battuto con le mani, tipico della Coppa dei Canottieri), subiscono la rimonta della Corte dei Conti firmata da Massimo Figurelli, premiato come Man of the match "Zeus Energy Group".

OVER 50

CC ANIENE B-CT EUR 4-3 (PREMIO ZEUS ENERGY: Forlani, CT Eur)

A spezzare il fattore X nella Fossa, il successo del CC Aniene sul CT Eur: vittoria che arriva in extremis, quella della squadra di Picciotti. A decidere, il gol di De Amicis. Per il circolo di Roma Sud, inutile la tripletta di uno scatenato Marco Forlani.

ASSOLUTI

CC LAZIO A-CORTE DEI CONTI 7-3 (PREMIO ZEUS ENERGY: Condemi, CC Lazio)

Vittoria larga nell'ultima partita della serata, con i ragazzi del CC Lazio che conoscono a memoria ogni angolo della Fossa: niente da fare per la Corte dei Conti. A segno, tra gli altri, Condemi (ex Roma e Lazio Primavera con Simone Inzaghi allenatore), Taviani (anche lui ex giallorosso) e il figlio d'arte Rocco Giordano.

LE GARE DI MARTEDI' 2 LUGLIO

ore 20 CC Lazio B-CC Aniene (Over 60)

ore 21 CC Lazio B-RCC Tevere Remo (Over 50)

ore 22 CC Aniene-Sporting Eur (Over 40)

ore 23 CT Eur-RCC Tevere Remo B (Assoluti)