Roma-Napoli, Curva Sud: "A Trigoria per caricare la squadra". Ma i tifosi non vanno allo stadio

I tifosi della Roma sosterranno la squadra a Trigoria ma non entreranno allo stadio Olimpico. Il gruppo Roma della Curva Sud tramite un comunicato, ha informato che domani, alle ore 10:30, si presenterà a Trigoria prima della partenza della squadra verso lo Stadio Olimpico dove domani, alle 15, i giallorossi ospiteranno Napoli

"Siamo Romanisti, e le avversità ci esaltano! Dopo ogni caduta noi ci siamo sempre rialzati, pronti a combattere e allora combattiamo: anche se non presenti all'Olimpico, sosterremo la squadra a modo nostro. La Curva Sud è pe' voi", si legge.

All'Olimpico, sabato, però, lo stadio sarà semi vuoti. I tifosi giallorossi, infatti, ancora in polemica per barriere non entranno in curva mentre i supporters del Napoli non potranno venire a Roma. Lo ha comunicato la Questura di Roma. È la misura organizzativa decisa in sede di Gos alla vigilia dell’incontro di cartello ai vertici della classifica.

Tutti i partenopei, con esclusione dei residenti in Campania, potranno acquistare sui consueti canali i tagliandi del settore ospiti dell’Olimpico, seguendo il percorso di afflusso dedicato, ed in sicurezza dalla direttrice Ponte Milvio. Tutte le misure di sicurezza per l'incontro verranno illustrate durante il tavolo tecnico in programma venerdì prossimo.