Roma-Milan, contestazione della Curva Sud: fischi per Di Francesco, cori contro Kolarov

Una reazione più che prevedibile dopo la figuraccia di Firenze. La Roma torna in campo all'Olimpico ma nella memoria è ancora fresco il ricordo dell'umiliante 7-1 incassato dalla Fiorentina in Coppa Italia. Al momento dell'ingresso in campo per il riscaldamento sono partiti i fischi dai tifosi giallorossi presenti sugli spalti. Già prima della partita un gruppo di sostenitori giallorossi aveva rivolto insulti ai giocatori al momento dell'arrivo del pullman.

Dalla Curva Sud si sono poi levati cori contro Aleksandar Kolarov, preso di mira in questi giorni dopo il botta e risposta avuto dal serbo con un tifoso martedì scorso alla partenza da Termini per Firenze. I cori sono però stati fischiati dal resto dello stadio.