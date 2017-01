Roma: 40 anni fa nasceva il Cucs, il cuore del tifo giallorosso

Il Commando Ultrà Curva Sud compie 40 anni. Era il 9 gennaio 1977 quando in Roma-Sampdoria per la prima volta tanti piccoli gruppi di tifosi smisero di esistere singolarmente e si riunirono in un'unica grande entità, il Cucs la cui storia è finita nel 1999-2000, quando da Roma-Inter del 12 settembre, non vennero più esposti i suoi striscioni.

Il Cucs è nato dai gruppi Fossa dei Lupi, Pantere Giallorosse, Boys e Fedayn che decisero di fondersi per dar vita a un nuovo gruppo più coeso e numeroso. Tanti i cori storici, ancora di più le coreografie.

Poi la spaccatura. L'elemento di discussione fu l'acquisto di Lionello Manfredonia, in passato calciatore di Juventus e Lazio. Questo trasferimento provocò la scissione del Commando Ultrà in due fazioni: quelli Anti Manfredonia, il CUCS GAM, e quelli disposti ad accettare il suo passato per amore della squadra.

Una spaccatura decisiva che portò anche a gravi incidenti dentro la curva tra le due fazioni. Con lo scoccare del nuovo millennio fu il gruppo As Roma Ultras a prendere in mano le redini della Curva Sud, mettendo la parola fine al movimento.