Crotone-Roma, probabili formazioni: Pellegrini per De Rossi

La Roma affronta il Crotone, nel match della 29^ giornata di Serie A. La squadra di Trigoria ha vinto tutti e tre i precedenti di Serie A con i calabresi, segnando in totale sette reti e non subendone nemmeno una. Perotti, che ha deciso il match d'andata su calcio di rigore, ha segnato in entrambe le ultime due trasferte di campionato: non è mai riuscito a timbrare il cartellino per tre gare fuori casa consecutive in Serie A. Ci riuscirà?

Pochi dubbi per Di Francesco. A centrocampo De Rossi è squalificato: dentro Pellegrini dal 1', con Strootman o Gonalons in cabina di regia. Possibile riposo per Florenzi, pronto Bruno Peres. In attacco, Under riposa ecco allora El Shaarawy-Dzeko e Perotti, nel Crotone Zenga dovrebbe confermare la squadra che ha asfaltato la Samp. Spazio quindi a Capuano e Ceccherini centrali difensivi, Stoian, Mandragora e Benali in mezzo e il tridente d'attacco formato da Ricci, Trotta, Nalini.

Le probabili formazioni

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Mandragora, Stoian; Ricci, Trotta, Nalini.

ROMA (4-3-3): Alisson; Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; El Shaarawy, Dzeko, Perotti.