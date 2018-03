El Shaarawy più Nainggolan: alla Roma basta poco per liquidare il modesto Crotone

La Roma batte 2 a 0 il Crotone nel match della 29^ giornata di Serie A. Gli ospiti tengono il pallino del gioco e prima dell'intervallo passano con il redivivo Stephan El Shaarawy. Nel finale Radja Nainggolan chiude i giochi. Tre punti importanti per i giallorossi.

4-3-3 per di Di Francesco, che in difesa lascia in panchina sia Florenzi che Manolas. Davanti out Perotti (non convocato) il tridente è composto da Gerson, Dzeko ed El Shaarawy: panchina per Under e Schick. Il Crotone di Zenga, invece, si affida alla grinta e all'aiuto dello Scida. Al 12' primo guizzo di Nainggolan. Destro potente dal limite dell'area, palla alta di poco sopra la traversa di Cordaz. Al 21' primo cambio: Nalini va ko, al suo posto Barberis.

La Roma fatica ma non molla e al 39' passa. Cross perfetto di Kolarov, anticipo di El Shaarawy e Cordaz battuto: è 1 a 0. E' la rete che rompe l'equilibrio ed accompagna le squadre negli spogliatoi. Ad inizio ripresa grande contro piede della Roma con Dzeko che, tuttavia, calcia centralmente trovando l'attenta respinge di Cordaz.

Quasi a sorpresa, però, il Crotone ha la palla buona. Fazio sbaglia tutto ed innesca Trotta, l'attaccante però si fa 'mangiare' da Alisson che nega il gol ai calabresi. Passato lo spavento la Roma si rialza a ci prova, senza fortuna, con Nainggolan e Kolarov. Il Crotone fa muro e, quando può, riparte ma l'ex Stoian da buona posizione calcia malamente. I padroni di casa le provano tutte: Simy per Stoian. Risponde Di Francesco con Strootman e Florenzi.

Al 75' Nainggolan riceve al limite dell'area, si posta la palla sul sinistro e calcia sul palo lontano: Cordaz non ci arriva, è 0-2. La Roma mette in banca la partita. Tre punti importanti per i ragazzi di Di Francesco nell'ottica della corsa alla Champions League.

Il tabellino di Crotone-Roma

Crotone (4-3-3): Cordaz 6; Faraoni 5,5, Ceccherini 5, Capuano 5, Martella 5,5; Benali 5, Mandragora 5,5, Stoian 5 (71' Simy 5,5); Ricci 6, Trotta 5, Nalini 6 (21' Barberis 4 (73' Crociata 6)). Panchina: Viscovo, Pavlović, Sampirisi, Ajeti, Diaby, Festa. All.: Zenga.

Roma (4-3-3): Alisson 7; Peres 6, Fazio 6, Juan Jesus 6, Kolarov 7; Nainggolan 6, Gonalons 5,5, Pellegrini 6,5 (66' Strootman 6); Gerson 5,5 (71' Florenzi 6), Dzeko 5,5, El Shaarawy 6,5 (80' Under sv). Panchina: Skorupski, Manolas, Capradossi, Silva, Schick, Antonucci. All: Spalletti.

Marcatori: El Shaarawy (R), Nainggolan (R)