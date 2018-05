Crotone-Lazio, probabili formazioni: è il momento di Felipe Anderson

La Lazio affronta il Crotone nel match della 37^ giornata di Serie A. I biancocelesti a caccia della Champions League. I rossoblu, invece, cercano punti salvezza. Sarà una partita elettrizzante nel catino dello Scida. Inzaghi deve rinunciare ai titolarissimi Immobile, Parolo e Luis Alberto, fermi ai box per infortunio: al loro posto Caicedo, Murgia e Felipe Anderson.

In difesa ballottaggio Cacares-Bastos per completare il reparto assieme a De Vrij. Zenga non può sbagliare se vuole salvarsi e si affida ancora a Simy come prima punta, supportato da Nalini e Trotta. A centrocampo l'abituale linea formata da Barberis, Mandragora e Stoian, mentre davanti a Cordaz ci saranno Faraoni, Ceccherini, Capuano e Martella.

Le probabili formazioni di Crotone-Lazio

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Stoian; Trotta, Simy, Nalini.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Caicedo.