Braccino biancoceleste: la Lazio pareggia col Crotone, per la Champions sarà sfida contro l'Inter

La Lazio pareggia 2 a 2 contro il Crotone nel match della 37^ giornata di Serie A. I biancocelesti passano con un rigore firmato da Senad Lulic, poco dopo pareggiato da Nwankwo Simy. Nella ripresa Federico Ceccherini ribalta il risultato ma Sergej Milinkovic-Savic pareggi ancora il risultato.

Grandissima cornice di pubblico all'Ezio Scida, coreografia della curva per questa attesissima partita. Come lo scorso anno il Crotone ha l'opportunità di salvarsi contro la Lazio. Si gioca a ritmi compassati ma con sostanziale equilibrio vista la posta in palio. Al 15' pestone in area di rigore da parte di Ceccherini ai danni di Lulic e Mazzoleni non ha dubbi nel concedere il penalty.

Dal dischetto è proprio Lulic che non sbaglia. E' 1 a 0. Il Crotone però è vivo e pareggia al 29'. Martella arriva sulla trequarti e spedisce al centro per Simy che anticipa Radu e di testa manda alle spalle di Strakosha. E' 1 a 1. Al 39' erroraccio di Caicedo solo davanti a Cordaz: l'ecuadoregno aggancia e calcia malissimo consegnando la sfera tra le braccia del portiere del Crotone. Insiste la Lazio ma Cordaz dice no a Milinkovic. Poco dopo è il turno anche di Leiva, ma la mira è sbilenca.

Nella ripresa la Lazio sembra partire bene con la traversa di Caicedo ma è il Crotone a passare. Calcio di punizione di Barberis con il pallone che spiove al centro verso Ceccherini che tutto solo con il piattone manda alle spalle di Strakosha. Ribalta il risultato la formazione di Walter Zenga. E' 2 a 1. Inzaghi allora gioca la carta Nani. Le emozioni però scarsaggiano ma nel finale la Lazio si accende.

Al minuto 85 arriva il pareggio della Lazio a sei minuti dal termine della sfida, pallone spiovente di Felipe Anderson in area di rigore per Milinkovic-Savic che spalle alla porta aggira Sampirisi e con il destro manda alle spalle di Cordaz. E' 2 a 2. Poco dopo il serbo sfiora anche il gol vittoria.

Il tabellino di Crotone-Lazio

Crotone (4-3-3): Cordaz 7; Sampirisi 5,5, Ceccherini 6,5, Capuano 6, Martella 6,5; Rohden 6, Barberis 6, Mandragora 6,5; Faraoni 5 (59' Stoian 6), Simy 7, Nalini 6,5 (74' Trotta 6). A disp. Festa, Ajeti, Pavlovic, Simic, Crociata, Diaby, Zanellato, Izco, Ricci, Tumminello. All. Zenga

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 5; Wallace 6, De Vrij 6,5, Radu 5 (50' Caceres 6); Basta 5,5 (65' Nani 6), Murgia 5,5 (50' Patric 6), Leiva 6, Milinkovic 6,5, Lulic 7; Felipe Anderson 5; Caicedo 5. A disp. Guerrieri, Vargic, Marusic, Bastos, Crecco, Di Gennaro, Neto. All. Inzaghi.

Marcatori: Lulic (L), Simy (C), Ceccherini (C), Milinkovic (L)

Ammoniti: Radu (L), Murgia (L), Nalini (C), Nani (L)