Nasce Cragnotti FC: la scuola calcio con Patarca e Negro tra i collaboratori

Ritorno nel calcio per la famiglia Cragnotti. Massimo, figlio dell'ex presidente della Lazio, ha deciso di rimettersi in gioco con la nascita del Cragnotti Football Club. Il dt sarà Volfango Patarca, scopritore di Nesta, Di Vaio e Di Canio, mentre tra i collaboratori ci sarà Paolo Negro.

Il progetto iniziale è quello di creare squadre per il campionato Allievi, Giovanissimi Provinciali e la scuola calcio. I campi interessati saranno quelli del CS Flaminia in via dei Due Ponti, con iscrizioni aperte il 24 agosto e partenza il 4 settembre.