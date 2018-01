Presentata la V corsa del Ricordo: si correrà domenica 4 febbraio

Stamattina la Sala della Giunta del Coni, all’interno del Palazzo H di Roma, è stata presentata alla stampa la V Edizione della Corsa del Ricordo in calendario il prossimo 4 febbraio. Al vernissage hanno preso parte autorità sportive, delle istituzioni politiche e dell’Esercito, che quest’anno sarà al fianco dell’organizzazione.

La manifestazione-evento organizzata da Asi, che è certamente molto di più di un semplice di una gara sportiva. In quattro anni ha saputo conquistarsi un posto importante nel panorama podistico della Capitale, portando al via, nell’edizione 2017, quasi 1000 runners molti dei quali giunti anche da fuori Roma.

Previsti due percorsi, uno competitivo di 10 km, riservato ai tesserati Fidal, ai possessori della Runcard, e ai tesserati agli Enti di promozione sportiva, ed una non competitiva di 5km aperta a tutti.

ISCRIZIONI CORSA DEL RICORDO DI ROMA-

Il costo delle iscrizioni è di € 10,00 per la gara competitiva con pacco gara e di € 5,00 per quella non competitiva.

Le preiscrizioni alla gara competitiva chiuderanno giovedì 1 febbraio 2018 per le Società sportive mentre per gli individuali l’iscrizione continuerà fino a sabato 3 febbraio durante la distribuzione dei pettorali e in via del tutto eccezionale domenica mattina fino alle 8,30 con una maggiorazione della quota di iscrizione di 2€ per oneri di segreteria.

Le preiscrizioni debbono essere inviate via fax al numero 06-7005456 oppure via mail a iscrizioni@corsadelricordo.it con l’indicazione del cognome, nome, sesso, anno di nascita, società di appartenenza, numero di tessera e indicazione dell’ente di affiliazione.

Le iscrizioni per la gara non competitiva si possono fare presso la sede dell’Asi Comitato Provinciale di Roma e dell’Asi Point di Lanuvio entro e non oltre giovedì 1 febbraio 2018 e continueranno domenica mattina, sul luogo del ritrovo della gara, con la maggiorazione di 1€ per oneri di segreteria.

La quota di iscrizione dovrà essere versato al ritiro del pettorale o via bonifico bancario intestato a: ASD ATLETICA ASI ROMA, codice Iban: IT50M0200805007000401309900.

I pettorali delle preiscrizioni, sia per le società che per i singoli, si possono ritirare sabato 3 febbraio 2018 presso il punto vendita CISALFA in Piazza Guglielmo Marconi (zona Eur) dalle ore 11,00 alle ore 19,00, oppure domenica mattina 4 febbraio sul luogo del ritrovo entro le e 8,30.