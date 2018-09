CorriRoma: in 2mila al via per la 10 chilometri tra i tesori della Capitale

Si svolgerà domenica 16 settembre la 12^ edizione di CorriRoma, la 10 chilometri ideata nel 2005 dagli organizzatori della Maratona di Roma per ricordare l'impresa di Abebe Bikila ai Giochi olimpici del 1960. Un evento che negli anni ha visto la partecipazione di grandi personaggi come la tennista russa Kurnikova e l'olimpionico di maratona Baldini.

La gara partirà alle 8.15 da via di San Gregorio, dove l'atleta etiope chiuse da trionfatore la maratona olimpica, e terminerà al Circo Massimo dopo aver attraversato alcune delle vie più belle del centro storico. In memoria dell'olimpionico etiope, prima della partenza sarà deposto un mazzo di fiori con la dedica a Bikila e il pettorale numero 11 della CorriRoma sotto la stele a lui intitolata in via di San Gregorio.

Al via sono attesi oltre 2000 runner, tra la prova competitiva e quella non competitiva sempre di 10 chilometri, con una percentuale di presenze femminili tra le più alte mai registrate in Italia (oltre il 27%). Il percorso, oltre al fascino, è anche scorrevole e con pochi tratti impegnativi, dunque ideale per testare le proprie condizioni atletiche dopo le vacanze estive.

PERCORSO CORRIROMA 2018

Via di San Gregorio

Piazza di Porta Capena

Viale Aventino

Piazza Albania

Via M. Gelsomini

Via Marmorata

Lungotevere Aventino

Via S.Maria in Cosmedin

Via Petroselli (contromano)

Via del Foro Olitorio

Lungotevere dei Pierleoni

Lungotevere dei Vallati

Lungotevere dei Tebaldi

Lungotevere dei Sangallo

Via degli Acciaioli

Corso Vittorio Emanuele II

Piazza di san Pantaleo

Via della Cuccagna

Piazza Navona

Via Agonale

P.za di Tor Sanguigna

Via Giuseppe Zanardelli

P.za di Ponte Umberto I

Via di Monte Brianzo

Via di Ripetta

Piazza del Popolo

Via del Corso

Piazza Venezia

Piazza di S.Marco

Via del Teatro di Marcello (contromano)

Via Luigi Petroselli (contromano)

P.za della Bocca della Verità (contromano)

Via dei Cerchi (contromano)

Via dell'Ara Massima di Ercole

Circo Massimo