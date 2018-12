Corri per la Befana 2019: al via due leggende dell'atletica leggera italiana

La 27^ edizione della Corri per la Befana, oltre alle tradizionali prove (competitiva e non) sui 10 km, ha confermato la 'Befana Happy Run', 3 km di corsa o a passo libero aperta a tutti. La prova prenderà il via poco prima della partenza della 10 km.

Il ritrovo è previsto alle 8,30 di domenica 6 gennaio, nell'impianto sportivo dell'oratorio di San Policarpo (Parco degli Acquedotti), a Roma. La partenza è in programma sotto l'arco del Centro sportivo italiano, posizionato in Circonvallazione Tuscolana.



Quest'anno la Corri per la Befana vedrà al via due leggende dell'atletica leggera italiana e mondiale: Gelindo Bordin, oro nella maratona alle Olimpiadi di Seul 1988, e Salvatore Bettiol. Bordin correrà con il pettorale 1988, in ricordo dell'affermazione olimpica della quale proprio quest'anno ricorre il trentennale; Bettiol, invece, opterà per il 1992, anno dei giochi di Barcellona, nella cui maratona si piazzò al quinti posto.