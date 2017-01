Corri per la Befana: in 3000 al via al Parco degli Acquedotti

Saranno almeno 3000 i runners che venerdì 6 Gennaio si ritroveranno al Parco degli Acquedotti per partecipare alla 'Corri per la Befana 2017 - Trofeo Nsl Italia | 25^ Special Edition'.

La storica manifestazione podistica organizzata dal Roma Road Runners Club e patrocinata da Roma Capitale, Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, Fidal Lazio e Centro Sportivo Italiano di Roma, festeggia quest’anno il 25° compleanno regalandosi un’edizione da record. Si prevedono infatti almeno 3000 partecipanti suddivisivi nelle quattro prove: 10 km competitiva, 10 km non competitiva, 3 km Happy Run non competitiva ideale per le famiglie e la Mini Happy Run da 1 km riservata ai piccoli runners .

Tra i partenti è annunciato anche Monsignor Melchor Sanchez de Toca y Alameda sottosegretario allo Sport del Vaticano. Ma la 'Corri per la Befana 2017 - Trofeo Nsl Italia | 25^ Special Edition' non sarà solo corsa, sono previste ante attività collaterali sia al Villaggio della Befana in Via Lemonia sia al centro Maratonina all’interno dell’ippodromo “CAPANNELLE” dove il 5 Gennaio è in programma un interessante prologo riservato a piccoli e giovanissimi:

"Le volate della Befana", batterie di velocità di 50 metri sul pistino di atletica JOLLY donato dal Vaticano tramite il C.S.I.

"Corri per la Befana 2017 - Trofeo Nsl Italia | 25^ Special Edition sarà dedicata a Giuliano Pellegrino storico consigliere della nostra società , ottimo atleta, esperto collaboratore e soprattutto una delle anime della Corri per la Befana scomparso recentemente mentre la Happy Run , la Mini Happy Run e il Trofeo Scolastico (riservato alla scuola con la partecipazione più numerosa) saranno intitolati a Stella Manzi, una bambina residente nel nostro scomparsa qualche anno fa" precisa Patrizio Mancini presidente del Roma Road Runners Club.