Coronavirus, ultras della Roma contro la ripresa: "Per noi il campionato finisce qua"

La Curva Sud della Roma prende posizione sulla ripresa del campionato. I tifosi più caldi del mondo giallorosso hanno esposto alcuni striscioni per le vie della capitale. "Italia in emergenza sanitaria e sociale, questo campionato si deve fermare", quello firmato dal gruppo Roma.

Ma diversi sono gli striscioni affissi in città. Si va da "Prima il rispetto e la dignità...per noi il campionato finisce qua!", a "Con la nazione in questo 'stato', siamo contrari alla ripresa del campionato" passando per "Chi muore, chi soffre...e chi lucra. Stop al campionato" firmato 'Brigata De Falchi'.

E ancora: "Sugli spalti senza la mia gente...che non riparta niente" ad opera de 'Nel nome di Roma'. "Non siamo complici dei vostri interessi, un calcio al pallone non cancella i decessi. Questa è la nostra mentalità...il gioco finisce qua!" è il pensiero dei 'Boys'.