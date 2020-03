Coronavirus, stop ai voli con la Spagna: la Roma non va a Siviglia

A causa dell'emergenza per il coronavirus, la Roma non volerà in Spagna nel pomeriggio dove domani avrebbe dovuto disputare la partita di Europa League sul campo del Siviglia.

Ad annunciarlo è il club giallorosso via Twitter spiegando che lo stop è arrivato "dopo che l'aereo dall'Italia non è stato autorizzato ad atterrare in Spagna da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno diffusi presto dalla Uefa".

Al momento, quindi, la partita di Europa League contro gli analusi sembra essere rinviata a data da destinarsi. Si attende però un comunicato ufficiale della UEFA.

Una quindi scelta figlia del blocco dei voli tra Italia e Spagna deciso dal Governo spagnolo. Una risposta ufficiale dovrà arrivare perchè in caso di non rinvio della gara, il club giallorosso potrebbe rischiare lo 0-3 a tavolino.