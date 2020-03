Coronavirus, Lazio Museum mette cimeli all’asta: "Raccogliamo fondi per lo Spallanzani"

Roma solidale ai tempi del Coronavirus. Nel pieno dell’emergenza sanitaria in città si moltiplicano le iniziative di solidarietà: tra file per donare il sangue, artigiani impegnati nella produzione di mascherine, donazioni di privati e società sportive, la Capitale seppur costretta a casa non rinuncia ad aiutare sistema sanitario e lavoratori in prima linea. Ognuno contribuisce come può.

Coronavirus, i tifosi della Lazio si mobilitano

Se i tifosi della Lazio, attraverso la Curva Nord, con una raccolta fondi hanno fatto arrivare all’ospedale San Paolo di Civitavecchia autorespiratori e mascherine per il reparto di rianimazione, la onlus Lazio Museum ha scelto la via dei cimeli sportivi all’asta per supportare lo Spallanzani.

Il Museo, che custodisce una straordinaria collezione di maglie storiche e non solo, ha avviato una raccolta di materiale sportivo, non solo legato alla Lazio, che chiunque potrà donare alla onlus e autorizzarla a metterlo all’asta online. “Il fine della raccolta è quello di reperire il maggior numero di fondi da destinare all'ospedale Spallanzani di Roma per la ricerca sul Covid-19” – fanno sapere dal Lazio Museum.

Coronavirus, raccolta fondi per lo Spallanzani del Lazio Museum

Già tanto il materiale arrivato alla onlus: maglie del Milan, del Chelsea e del Chievo Verona spedite dagli appassionati. “In ottemperanza al decreto ‘io resto a casa’ non vi chiediamo alcun spostamento, sarà la onlus ad incaricare il corriere per il ritiro del materiale donato da tutte le persone che vorranno aderire a questa iniziativa. Chi non possiede beni da donare per le aste – scrivono da Lazio Museum - potrà comunque offrire il proprio sostegno contribuendo con una libera donazione tramite Iban e Paypal. Vi ringraziamo per il prezioso aiuto che chiunque vorrà offrire. Rimaniamo più distanti oggi, per riabbracciarci domani".