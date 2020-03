Coronavirus, saltano gli Internazionali di Roma: si ferma anche il tennis

Tutti i tornei di tennis ATP e WTA sono stati sospesi fino al 7 giugno a causa dell'emergenza coronavirus: saltano dunque anche gli Internazionali di tennis di Roma, previsti dal 4 al 17 maggio.

L'annuncio è arrivato dalle due associazioni che racchiudono i professionisti maschili e femminili del tennis internazionale. Insieme al torneo del Foro Italico annullati i tornei su terra battuta di Madrid, Strasburgo, Rabat, Monaco, Estoril, Ginevra e Lione.

"Dopo un'attenta considerazione, visto il proliferare del coronavirus, gli eventi della primavera sulla terra battuta non si disputeranno nelle date prefissate - si riferisce in una nota congiunta di ATP e WTA - Tutto il circuito professionistico è sospeso fino al 7 giugno. Non si giocheranno nelle settimane inizialmente programmate nemmeno i Challenger e gli eventi del circuito ITF. I tornei in calendario dall'8 giugno sono al momento in programma secondo il calendario fissato a inizio stagione. I punti ATP e WTA restano congelati per tutto il periodo fino a nuovo ordine".

Le due associazioni sottolineano che "le sfide a cui la pandemia da coronavirus ci mette di fronte richiedono una collaborazione ancora maggiore di prima, e questo richiede che il nostro sport proceda collettivamente nel massimo interesse dei giocatori, dei tornei, dei tifosi".

Per questo "stiamo valutando tutte le opzioni per preservare al massimo il calendario in base alle possibili differenti date di ripresa del Tour, che in questo momento non siamo in grado di prevedere. Siamo impegnati a lavorare su questo con i giocatori, gli organizzatori dei tornei e stakeholder. Questo non è il momento di agire unilateralmente ma insieme".