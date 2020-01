Il Derby delle coreografie: Roma e Lazio, che sfida tra curva sud e curva nord

Grande spettacolo in curva tra Roma e Lazio. L'ingresso in campo delle due squadre è stato accompagnato dalle coreografia delle due curve. Un botta e risposta in contemporanea nel quale curva sud e curva nord hanno mostrato il lato più bello del tifo

La coreografia della curva sud

Splendida la coreografia della curva sud giallorossa. Protagonista lo stemma ASR con la lupa capitolina al centro. Si tratta del vecchio stemma, quello rimosso dalla proprietà americana. Un messaggio, neanche troppo velato, alla società e forse al nuovo compratore. A contornare lo stemma bandierine gialle e rosse. In basso uno striscione: "Questo stemma ho nelle vene, questo stemma mi appartiene".

La coreografia della curva nord

Spettacolare anche la coreografia laziale, con la rappresentazione del giudizio universale di Michelangelo, sceso sullo stadio Olimpico. "La Lazio non proviene da... la Lazio È", la scritta che ha accompagnato la coreografia.