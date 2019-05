Coppa dei club di padel 2019 Msp: sabato la finale Regione Lazio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Giunge all'ultimo atto la fase regionale della Coppa dei Club di Padel 2019 MSP. Sabato 25 maggio, dalle ore 14, si giocherà al Villa Pamphili Padel Club la finale fra le formazioni del Sol Padel Yellow e del Pink Padel Club Gold, che si disputeranno il titolo Regionale e succederanno nell'albo d'oro allo Juvenia White, vincitore delle ultime due edizioni. Parallelamente alla Finale del Tabellone Play Off, si svolgerà la Finale Play Out tra Infinito Padel Black e TC Break Point.

Si chiude così un cammino iniziato lo scorso febbraio, con il record di formazioni partecipanti: ben 66 squadre rappresentanti 44 Circoli della Regione, hanno preso parte alla 4ª edizione del Campionato Amatoriale a Squadre organizzato dal Settore Padel MSP Italia e dal MSP Roma, riservato solo a giocatori NC. Le due formazioni finaliste rappresenteranno la Regione Lazio alla Finale Nazionale Tap Air Portugal che si terrà all'I-Padel Ravenna dal 14 al 16 giugno.

Il titolo Nazionale vedrà di fronte, oltre i Club di Roma, anche le formazioni provenienti da Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Sardegna, Marche, Abruzzo e Lombardia. L'atto finale si svolgerà in Emilia-Romagna in onore della squadra Campione Nazionale in carica, il Sabbione Padel Cesena, qualificata di diritto. «Il successo e la partecipazione record di questa quarta edizione - commenta Claudio Briganti, Responsabile Nazionale Settore Padel MSP Italia -sono la dimostrazione che il torneo si regge su una formula azzeccata.

Si tratta di garantire a un gran numero di giocatori una competizione non proibitiva, ed è per questo che escludiamo i classificati. Allo stesso tempo crediamo di fare una buona opera di promozione di questo sport, che sta entrando prepotentemente nelle abitudini sportive degli italiani. Ovviamente stiamo già pensando alla quinta edizione».

Per il terzo anno consecutivo la compagnia aerea portoghese TAP Air Portugal, sarà il main sponsor della Finale Padel MSP Italia. Ma per gli amanti del padel le sorprese non finiscono qui. Per la prima volta la squadra vincitrice della finale Nazionale rappresenterà l’Italia durante la Supercoppa Europea realizzata in collaborazione con Aces Europe.

