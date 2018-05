Calcio: la terza edizione della Coppa Ago 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

La terza edizione del torneo in onore di Agostino Di Bartolomei si disputerà anche quest'anno tra le rappresentative del Liceo Caravaggio, del Liceo Socrate e dell'Istituto Tecnico Armellini, che si sfideranno il 7 maggio sul Campo Fiorini dell'AC Tre Fontane. I campioni in carica del Liceo Caravaggio rimettono in palio il ritrovato trofeo conquistato nel 1972 dagli studenti del Liceo Borromini, capitanati dall'indimenticato "Ago", vincitori del torneo Roma Junior Club. Al di là della competizione sportiva, la Coppa Ago è soprattutto un'occasione di incontro e di aggregazione tra coloro che hanno conosciuto e giocato con Agostino Di Bartolomei, cresciuto nei quartieri di Tor Marancia e Garbatella, e le generazioni degli studenti di oggi. La Coppa Ago 2018 è patrocinata dalla Regione Lazio, dal Municipio VIII di Roma Capitale, ed è realizzata con il supporto dei volontari del soccorso sanitario della Protezione Civile Arvalia di Roma.