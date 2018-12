As Roma, i tifosi contestano la società: città tappezzata di striscioni "Pallotta Vattene"

Da via Piccolomini a Ponte Casilino, passando per Corso Francia e Monteverde: corre sui muri e sui ponti della Capitale la protesta degli ultras della Roma contro il presidente della società, James Pallotta.

A Roma striscioni contro James Pallotta

Numerosi gli striscioni contro il patron americano dei giallorossi, invitato a lasciare la società e "andare a casa". "Pallotta Vattene", "Pallotta go home" - si legge negli striscioni affissi in tutta la città. Nei pressi dei Roma Store, i negozi del merchandising ufficiale, volantini con la faccia del presidente e la scritta "vattene". E ancora "Roma e Pallotta: mai stati uniti" il testo comparso sul ponte di Corso Francia. Una contestazione in casa che segue quelle delle settimane passate con pure un striscione apparso a Plzeň e rimasto su nel settore ospiti per circa 15 minuti: "Pallotta go home" - il messaggio passato durante l'indolore sconfitta in Champions.

La frattura tra tifosi della Roma e presidenza

Una frattura profonda e apparentemente insanabile quella tra i tifosi e la presidenza americana, ritenuta responsabile della crisi giallorossa e incapace di traghettare la squadra fuori dal buio.

La panchina di Di Francesco in bilico

Una sconfitta contro l'Udinese e due pareggi per 2-2 con Inter e Cagliari gli ultimi tre risultati dei giallorossi in Campionato: questa sera allo Stadio Olimpico, contro il Genoa, l'ultima chiamata anche per il tecnico Eusebio Di Francesco.

Vittorie che non arrivano, nonostante la qualificazione dopo il girone di Champions League, panchina in bilico e contestazione alla presidenza: per la Roma crisi aperta.