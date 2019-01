Roma: contatti con Paulo Sousa, Conte è il sogno. Il punto sul possibile esonero di Di Francesco

Eusebio Di Francesco sembra avere le ore contate. La partita con il Milan, probabilmente, sarà decisiva. Il sogno di James Pallotte per sostituire l'ex Sassuolo è Antonio Conte, ansioso di rimettersi in ballo in quella Serie A cheha lasciato da dominatore.

L'ex ct azzurro potrebbe essere restio a prendere la squadra in corsa e con il mercato ormai chiuso, ma potrebbe in questo senso ricevere garanzie dalla società per il futuro. L'affare, però, è difficile. L'ex Juve è in causa con il Chelsea. Ecco, quindi, che un altro vecchio cuore bianconero potrebbe essere la soluzione: si tratta di Paulo Sousa.

Pronto l'ex tecnico della Fiorentina che intanto ha preso tempo con una squadra araba che lo aveva cercato perché vuole capire bene la situazione in casa giallorossa. Al portoghese è stato proposto un contratto fino al termine della stagione con opzione per altri due anni.

L'ultima pista è quella che porterebbe a Vincenzo Montella. Conosce la Serie A, l'ambiente, le sue squadre da sempre esprimono un bel gioco, e potrebbe accontentarsi di un contratto a tempo.

Di Francesco: “C’è solo da chiedere scusa alla nostra gente. Chiedo scusa in prima persona, per una prestazione vergognosa sotto tanti aspetti” pic.twitter.com/dDu52RkDsS — AS Roma (@OfficialASRoma) 30 gennaio 2019