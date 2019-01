Conferenza stampa Di Francesco: "Formazione? Dzeko favorito su Schick"

Torna a parlare Eusebio Di Francesco. Il tecnico giallorosso, alla prima conferenza del 2019 dopo le interviste televisive pre-Virtus Entella, introdurrà i temi riguardanti Roma-Torino, in programma domani allo Stadio Olimpico, con fischio d'inizio affidato a Giacomelli alle ore 15. Queste le sue parole:

Chi potrebbe recuperare in vista di Roma-Torino?

Manolas quasi sicuramente. Si è allenato gli ultimi tre giorni, se non dovesse avere problemi durante l’ultimo allenamento sarà tra i disponibili. Invece Florenzi non è ancora al meglio per questa brutta influenza e devo valutare ancora oggi se convocarlo o meno. Mirante, De Rossi, Perotti e Jesus non saranno sicuramente a disposizione per la partita di domani.

Quanto si vede la mano di Mazzarri nel Torino?

Walter lo conosco molto bene come allenatore, ci siamo affrontati diverse volte. Conosco anche la sua mentalità, le caratteristiche delle sue squadre, molto attente a preparare la partita e a fare una fase difensiva ottima, di squadra, compatta, aggressiva e fisica. Il Torino ha degli ottimi elementi, è una buona squadra. Lo ha dimostrato in tante occasioni, specialmente in trasferta. Ha fatto più fatica in casa quando ha dovuto imporre il proprio gioco, però è una squadra molto temibile, specialmente quando riparte o quando riesce a stare nella metà campo avversaria. Sono una delle squadre che ha recuperato più palloni nel terzo offensivo.

Domani Dzeko partirà dall’inizio?

Sia lui che Schick sono in ottime condizioni. È una valutazione che sto facendo anche se in questo momento è leggermente favorito Edin. Devo decidere domani quella che sarà l’opzione giusta, valutando anche la crescita delle condizioni di Edin perché anche l’ultima settimana non stava benissimo. Negli ultimi allenamenti però ha avuto continuità e devo dire che mi è sembrato anche lui in crescita. Sono contento di avere due opzioni importanti davanti, in particolar modo per la crescita che ha avuto in quest’ultimo periodo Schick.