Ssd Colonna (volley), Vitozzi: "Under 18 femminile, un gruppo disponibile al sacrificio"

Colonna (Rm) – L’anno scorso è tornato ad allenare dopo tanti anni di pausa per motivi lavorativi e familiari. Quest’anno a Riccardo Vitozzi, ormai ex tecnico del gruppo Amatoriale del settore volley della Ssd Colonna (che comunque continuerà ad esistere e a breve dovrebbe vedere ufficializzato il neo allenatore), è stata affidata la guida della “prima squadra” colonnese vale a dire l’Under 18 femminile. «Anche se ci stiamo allenando ufficialmente “solo” dallo scorso 11 settembre, è diverso tempo che stiamo pensando alla costruzione di questo gruppo – racconta Vitozzi – Abbiamo fatto dei raduni nei mesi di giugno, luglio e anche nell’ultima settimana di agosto proprio per non farci cogliere impreparati. L’ossatura del gruppo dello scorso anno è rimasta quasi intatta ad eccezione di alcuni elementi che sono stati rimpiazzati da un paio di nuove arrivate. Ora verificheremo al più presto se siamo coperti in tutti i ruoli o se c’è bisogno di fare qualche innesto per completare la rosa o al limite lavorare sul cambio di ruolo di qualche ragazza». Al momento è difficile capire le reali prospettive dell’Under 18 del Colonna. «Abbiamo iniziato da poco, ma sicuramente c’è tanto lavoro da fare. In ogni caso è importante sottolineare come questo sia un gruppo disponibile al sacrificio, le ragazze si dimostrano interessate ad apprendere e a calarsi nei metodi di lavoro proposti dal sottoscritto». L’Under 18 di coach Vitozzi potrà contare su uno staff tecnico di spessore, come racconta lo stesso allenatore. «Ci sarà Roberto Velletrani, una figura di spicco nel mondo del volley che fungerà da collaboratore tecnico. Poi il fisioterapista Alessandro Teodori interverrà con le sue competenze in caso di necessità e studierà un programma di lavoro atletico adatto alle caratteristiche fisiche delle ragazze. Inoltre avremo al nostro fianco il dirigente accompagnatore Alessandro Di Falco e anche Maria Teresa Cannuccia (ex responsabile del settore minivolley e storica giocatrice del Colonna, ndr), pur non avendo un ruolo ufficiale nell’organigramma, sarà vicina alle nostre ragazze». Il settore pallavolo della Ssd Colonna conterà anche sui gruppi Under 14, Under 12 e minivolley che saranno seguiti da coach Mario Tullio, mentre potrebbe esserci la possibilità di riformare anche un gruppo Under 16 se ci fossero numerose richieste come sta accadendo in questi primi giorni di riapertura delle attività.