Ssd Colonna (volley), Cannuccia: "Under 13 poteva superare concentramento di Marino"

Colonna (Rm) - L'Under 13 femminile del settore volley della Ssd Colonna ha praticamente ultimato la sua stagione, almeno a livello di impegni ufficiali. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello del fine settimana scorso nel concentramento di Marino in cui le ragazze dell'allenatrice Maria Teresa Cannuccia hanno affrontato le padroni di casa e la formazione capitolina del San Paolo Ostiense. Per le ragazze dell'Under 13 del Colonna è stato fatale proprio il match iniziale con la squadra romana che si è imposta per 2-0. Lo stesso San Paolo Ostiense ha poi battuto con lo stesso punteggio anche Marino, mentre nel terzo ed ultimo atto il Colonna ha avuto la meglio delle padrone di casa per 2-1. «Una prestazione a fasi alterne - commenta la Cannuccia - Nel primo match credo che le ragazze potessero fare di più. Non penso che il San Paolo Ostiense sia così superiore al nostro gruppo e infatti anche il parziale del primo set (26-24) sta a dimostrare l'equilibrio tra le due squadre. Abbiamo commesso qualche errore banale, probabilmente la tensione ha condizionato la prestazione delle nostre ragazze. Il Colonna ha reagito bene nel successivo incontro con Marino, ma penso che avremmo potuto passare il turno». A farlo, invece, è stato il San Paolo Ostiense e di fatto la stagione ufficiale dell'Under 13 castellana si è virtualmente conclusa. «Andremo avanti comunque con gli allenamenti fino alla fine della prima settimana di giugno» sottolinea la Cannuccia che poi traccia il bilancio stagionale della sua squadra. «Sostanzialmente positiva, anche se c'è stata una leggera flessione nella seconda parte dovuta anche a impegni scolastici e anche alla preparazione delle cresime che hanno un po' condizionato le ragazze nella presenza settimanale». La Ssd Colonna ricorda che fino alla fine del mese di maggio c'è la possibilità di fare prove gratuite nelle varie discipline della famiglia sportiva del club castellano, dal calcio al volley, dal basket al pattinaggio e al calcio a 5. Chiunque vorrà potrà così conoscere l'ambiente, oltre ovviamente ai tecnici e alle strutture di cui dispone il club. Inoltre, sempre nel mese di maggio c'è la possibilità di pre-iscriversi alla prossima stagione agonistica (che partirà tra fine agosto ed inizio settembre) con uno sconto di 50 euro sulla quota d'iscrizione. Per tutte le informazioni ci si può rivolgere alla segreteria recandovisi dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 19 oppure telefonando al numero 06/94738867.