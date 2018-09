Ssd Colonna (calcio), il direttore tecnico Pierangelini: "Seconda categoria e giovanili da zone alte"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – Il suo ingresso nello staff dirigenziale è stata indubbiamente una delle novità più importanti per la stagione calcistica 2018-19 del Colonna. Maurizio Pierangelini ha una vasta esperienza ed è un nome noto nel mondo del calcio dilettantistico laziale, anche se dopo l’esperienza al Casilina di tre anni fa aveva deciso di farsi da parte nonostante le offerte ricevute anche nell’ultimo periodo. «A coinvolgermi di nuovo è stato il mio amico Sergio Raponi, responsabile della Scuola calcio del Colonna, e poi anche il direttore generale Massimiliano Caporicci: mi hanno saputo dare gli stimoli giusti. Qui sono vicino casa, ho trovato un ambiente sano e una società ben strutturata con uno staff molto competente. Credo che nel giro di poco tempo si possa crescere ancora di più dopo aver gettato delle ottime basi nella passata annata». Pierangelini ha assunto il ruolo di responsabile dell’area tecnica e si occuperà in special modo dell’agonistica. «La nostra Seconda categoria inizierà domenica il campionato, ospite del Marna. La squadra di mister Luca Esuperanzi può fare un torneo di medio-alta classifica: stiamo lavorando anche in questi giorni per rafforzare ulteriormente l’organico e magari alzare l’asticella». Dai grandi al settore giovanile il passo è breve. «La Juniores provinciale è stata affidata a mister Valerio Gambini: si tratta di un buon gruppo che può togliersi delle soddisfazioni. Poi c’è l’Under 17 provinciale di mister Romolo Guidoni che avrà a disposizione una mista di ragazzi nati nel 2002 e nel 2003. Qui la differenza di età media, magari, potrebbe farsi sentire, ma il gruppo è valido e deve pensare a fare esperienza. Infine avremo l’Under 15 provinciale di mister Domenico Fiorenza e Luigi D’Uffizi che ha fatto un buon pre-campionato e che sicuramente può fare bene così come l’Under 14 di mister Sergio Raponi che si confronterà col suo primo campionato agonistico». In chiusura Pierangelini sottolinea con soddisfazione «la bella risposta che i genitori ci stanno dando per la Scuola calcio, affidandoci i loro figli: abbiamo numeri in decisa crescita e questo è solo frutto del grande lavoro iniziato nella passata stagione».