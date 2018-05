Ssd Colonna, il pattinaggio fa man bassa al Pattino d’argento e al Trofeo Castelverde

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – E’ un mese di maggio molto intenso quello del settore pattinaggio della Ssd Colonna. I ragazzi della neo mamma Valentina Giordani sono state protagoniste sia nell’ormai tradizionale trofeo “Pattino d’argento” organizzato dall’ente promozionale Uisp, sia nel “Trofeo Castelverde” messo in piedi domenica scorsa dalla locale Polisportiva. «Abbiamo ottenuto ottimi riscontri sia in una manifestazione che nell’altra, segno del buon livello tecnico raggiunto dai nostri ragazzi» conferma la Giordani che poi entra nello specifico delle due gare. «Il trofeo “Pattino d’argento” si è svolto su due tappe disputate nelle scorse settimane tra la pista del Divino Amore presso il centro sportivo Millevoi e una pista di Fiumicino. Abbiamo partecipato a questa manifestazione con una decina di atleti e tre di loro sono riusciti a conquistare la vittoria del trofeo: si tratta di Mario Cascia (classe 2009, ndr), l’unico ragazzino del nostro gruppo, e poi anche delle due atlete del 2010 Elenasofia Russo e Noemi Chialastri che hanno battuto una concorrenza di buon livello. Positivi, comunque, anche i piazzamenti ottenuti dalle altre nostre atlete in gara». Tanti anche i successi a Castelverde dove le ragazze sono state seguite da Giulia Polverini e Federica Torrese: «Hanno centrato la vittoria nelle rispettive categorie lo stesso Mario Cascia, Giorgia Monticelli e Martina Viscione, tutti 2009, poi anche la 2010 Noemi Chialastri, la 2007 Ilaria Acciari e la 2004 Alexandra Guarcello. Buoni anche il secondo posto di Eleonora Acciari, classe 2004, e il quarto di Chiara Sofia Lanari, classe 2007 – rimarca la Giordani -. Poi nel pomeriggio è venuto giù un notevole acquazzone che ha cancellato le gare in programma e ha costretto gli organizzatori a rinviarle in data da destinarsi». Gli appuntamenti del settore pattinaggio della Ssd Colonna non sono finiti qui: sabato, a partire dalle 9 e fino alle 18,30, ci sarà l’atteso “Trofeo Colonna” organizzato proprio dalla società castellana presso il pallone polivalente di via Sant’Andrea, una manifestazione a cui parteciperanno tutte le tesserate della Ssd Colonna e anche altre società del territorio come l’Asd Palestrina Sporting Center, la Junior Academy di Roma, la Polisportiva Castelverde e la Virtus Villa Sora di Frascati. Nel week-end del 2 e 3 giugno, inoltre, sarà tempo di campionati regionali e poi il classico saggio di fine stagione chiuderà l’anno.