Ssd Colonna (pattinaggio): Emma Bivi vice campionessa provinciale

Colonna (Rm) – Due giovani atlete del settore pattinaggio della Ssd Colonna si sono messe in mostra al campionato provinciale Uisp che si è tenuto nello scorso fine settimana presso l’impianto sportivo del Divino Amore. Si tratta di Emma Bivi, giovane atleta classe 2007 che si è classificata al secondo posto, e Martina Pala, classe 2009 che si è piazzata sesta. Stante la recentissima nascita di Riccardo, primogenito della responsabile del settore pattinaggio Valentina Giordani, a seguire le ragazze in terra romana c’era Federica Tornese che dallo scorso mese di gennaio fa parte dello staff tecnico della Ssd Colonna. «Siamo molto contente di come si sono comportate sia Emma che Martina – dice la Torrese -. La prima ha ottenuto un piazzamento importante, ma eravamo fiduciosi che potesse essere protagonista. Il consiglio che posso darle è solo quello di tirare fuori una certa “cattiveria agonistica” che in gara può fare la differenza: il primo posto della gara del Divino Amore le è sfuggito proprio per questo. Per ciò che concerne Martina, lei è da poco che pratica il pattinaggio e dunque questo risultato è certamente un’ottima base di partenza in vista dei prossimi appuntamenti». La Torrese parla degli appuntamenti imminenti del settore pattinaggio della Ssd Colonna. «Nel prossimo fine settimana una decina di nostre atlete parteciperanno al trofeo del “Pattino d’argento”, ancora una volta presso il centro sportivo del Divino Amore. Poi ad aprile ci saranno i campionati regionali Uisp e sarà un’altra gara molto importante». Il 26enne tecnico conclude parlando del suo impatto nel club castellano del presidente Simone Di Girolamo. «Ho conosciuto Valentina Giordani e ci siamo accorte di avere diverse idee in comune. Ho trovato un gruppo di ragazze molto preparate, anche le più piccole, e questo è certamente merito della responsabile tecnica. Inoltre c’è un bello spirito di squadra: non c’è rivalità tra le ragazze, ma anzi si sostengono e si danno coraggio l’una con l’altra» conclude la Torrese.