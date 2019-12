Ssd Colonna calcio Randolfi: “Prossime due partite diranno tanto”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – L’Under 19 provinciale del Colonna viaggia a ritmi alti. La formazione di mister Claudio Randolfi ha battuto con un netto 4-1 l’Atletico Lodigiani nell’ultimo turno di campionato e ora si trova al quarto posto, ma ad appena due punti dalla capolista Torre Angela Acds: “Siamo soddisfatti di questo avvio di stagione – conferma l’allenatore del Colonna – Bisogna sempre ricordare che questo è un gruppo composto totalmente da ragazzi del 2002 e quindi ha un progetto biennale: in quest’annata deve fare la conoscenza di questa categoria, poi se alla fine del girone d’andata saremo nelle zone altissime della classifica magari i programmi potranno cambiare”. Randolfi fa un passo indietro per analizzare la bella vittoria sull’Atletico Lodigiani: “E’ stata la classica partita in cui ci è riuscito tutto: dopo appena due minuti siamo andati in vantaggio, abbiamo raddoppiato al decimo e al 28’ eravamo sul 4-0. Di fronte non avevamo affatto una squadra sprovveduta visto che tra l’altro l’Atletico Lodigiani ha una prima squadra in Eccellenza, ma i nostri ragazzi hanno iniziato in maniera aggressiva la partita e poi l’hanno gestita in maniera molto autorevole”. Il tecnico dell’Under 19 provinciale del Colonna si sofferma un po’ di più sugli autori dei gol castellani: “D’Offizi ha segnato le prime due reti su calcio piazzato (una punizione e un rigore, ndr), situazioni nelle quali è un cecchino come dimostra il bottino di 7 reti in questo avvio di stagione. Inoltre tra l’anno scorso a Zagarolo e quest’anno a Colonna ha un “record” di 14 rigori segnati consecutivamente. Il terzo gol lo ha realizzato Tassone, un ragazzo d’oro che era fermo da qualche anno e che è tornato in attività in questa stagione, mentre il quarto lo ha fatto Bonino che era con noi a Zagarolo l’anno passato in cui ha fatto molto bene e che con questa rete s’è finalmente sbloccato anche qui a Colonna”. All’orizzonte per l’Under 19 provinciale del Colonna sono in arrivo due partite molto “pesanti”: “Giocheremo prima a Frascati col Football Club e poi col Torre Angela Acds che ora è primo e saranno due gare che ci diranno tanto. Per la prossima avremo qualche defezione, ma se vogliamo stare in alto serve continuità anche se qualche pausa è comprensibile vista la bassa età media del nostro gruppo” conclude Randolfi.