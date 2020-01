Ssd Colonna (calcio, pattinaggio), la Castaldi: “International Skate Awards, splendida esperienza”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – Nei giorni scorsi il settore pattinaggio della Ssd Colonna ha partecipato al prestigioso “International Skate Awards” che si è tenuto al Mandela Forum di Firenze. “Un’esperienza bellissima, non solo a livello strettamente tecnico – sottolinea la dirigente responsabile del settore pattinaggio Roberta Castaldi – Oltre ad aver potuto osservare da vicino alcuni dei più importanti atleti di tutto il mondo e ad aver avuto la possibilità di essere seguiti per un po’ di tempo dai tecnici della Nazionale che hanno dato alcune direttive su portamento, tecnica e parte atletica degli allenamenti, questi tre giorni a Firenze hanno contribuito a compattare ulteriormente lo spirito di amicizia delle nostre dieci ragazze presenti che hanno legato tantissimo anche con le dieci atlete della Talent di Carchitti, l’altra società guidata dal nostro responsabile tecnico Federico Tassini. Lui non ha potuto essere presente per l’occasione dovendo continuare gli allenamenti con le ragazze di Colonna e di Carchitti che sono rimaste a casa, ma a seguire il gruppo c’erano le allenatrici Naomi Romagnoli, Alessia Giovannetti e Michela Stazzi”. Il week-end lungo della comitiva di Colonna (e Carchitti) ha previsto la partenza al venerdì all’ora di pranzo, il successivo arrivo e la sistemazione in un albergo della zona centrale di Firenze (con tanto di passeggiata nel capoluogo toscano) e il mattino seguente lo stage coi tecnici della Nazionale. Sabato sera le ragazze castellane hanno sfilato prima della spettacolare esibizione dei campioni intervenuti alla manifestazione e invece la domenica pomeriggio hanno partecipato al musical denominato “Ulisse” (sempre assieme ai big del pattinaggio mondiale) prima di fare rientro verso i Castelli Romani. “Ora il gruppo delle nostre ragazze si allenerà per arrivare nella giusta condizione al nuovo stage internazionale in programma dal 12 al 16 febbraio prossimi al PalaTorrino di Roma che di fatto aprirà la stagione delle gare federali” conclude la Castaldi.