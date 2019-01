Ssd Colonna calcio: Fiorenza scommette sull’Under 15 provinciale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – Seconda vittoria stagionale per l’Under 15 provinciale del Colonna. I ragazzi, affidati da qualche settimana a Domenico Fiorenza (responsabile della Scuola calcio assieme a Sergio Raponi), hanno battuto 2-1 il Consalvo nel match casalingo di sabato scorso. «Siamo andati subito sotto e questo ha aumentato le difficoltà della sfida – commenta l’allenatore – Ma i ragazzi sono rimasti lucidi e hanno ribaltato il risultato tra la fine del primo tempo e la metà della ripresa con una doppietta di Arcangeli, servito in entrambi i casi da Oktisi. Nel secondo tempo abbiamo legittimato il risultato colpendo ben quattro legni, anche se il risultato è rimasto pericolosamente in bilico fino all’ultimo. Comunque di fronte c’era una buona squadra, dotata di un ottimo attaccante, ma i ragazzi hanno sfoderato una prestazione sicuramente positiva». Fiorenza parla della prima parte di stagione di questo gruppo. «I ragazzi non hanno trovato il giusto feeling con mister Luigi D’Uffizi che però è un tecnico validissimo e infatti la società ha voluto fortemente tenerlo con noi e farlo lavorare con il gruppo 2006. Qualche problema nella fase iniziale c’è stato, ma ora il gruppo è compatto e deve solo pensare a divertirsi e a esprimere le sue buone qualità. Sono convinto che la squadra recupererà il terreno perso all’inizio: questo è un gruppo che già l’anno scorso ha fatto vedere cose buone, anche se ha perso un attaccante molto valido». Nel prossimo turno l’Under 15 del Colonna sarà di scena sul campo dello Sporting Colleferro ultimo della classe con zero punti… «Le partite si vincono solo al fischio finale e non prima. Sarebbe un guaio se sottovalutassimo l’avversario, dobbiamo assolutamente giocare con la giusta concentrazione» conclude Fiorenza. In generale, è stato un week-end molto positivo per il settore agonistico del Colonna. La Seconda categoria di mister Esuperanzi ha ottenuto un altro squillante successo (4-1) sul Real Valle Martella, rimanendo a tre punti dalla capolista Atletico Colleferro ma allungando addirittura a +10 sulla terza forza del girone. Bene anche l’Under 17 provinciale di mister Guidoni che ha superato tra le mura amiche il Città di Cave per 3-2 e l’Under 14 provinciale di Raponi che ha annichilito la Roma spa con un secco 3-0. L’unico scivolone è arrivato dalla Juniores provinciale di mister Gambini che ha ceduto nello scontro diretto col Setteville per 3-0.