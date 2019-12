Ssd Colonna calcio, Esuperanzi: “Squadra sa come tirarsi fuori da momenti difficili”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – E’ sfumato a una manciata di minuti dal fischio finale il ritorno alla vittoria per la Prima categoria del Colonna. Contro l’Oir è finita 2-2 al termine di una gara a lungo condotta dai ragazzi di mister Luca Esuperanzi che non nasconde la delusione per questo pareggio: “La squadra ha fatto la prestazione che doveva con l’unico difetto di aver sciupato troppe occasioni. L’Oir ha fatto poco per pareggiarla, trovando entrambi i gol su calcio di rigore, ma purtroppo è un periodo in cui gli episodi non ci sorridono. In altre occasioni, magari, fai poco e incassi il massimo”. Per il Colonna sono andati a bersaglio i “soliti noti” Tiberi (per il momentaneo 1-0) e Manè (per il 2-1 realizzato nel secondo tempo), ma non è bastato e l’astinenza da vittoria si è allungata a quattro turni: “Siamo reduci da tre sconfitte e un pareggio, ma non sono preoccupato – sgombra il campo mister Esuperanzi – Sono momenti che possono capitare a tutte le squadre nel corso di una stagione. Questo è un gruppo di ragazzi straordinari che ha sempre avuto la forza di tirarsi fuori dalle situazioni più complicate e quindi sono convinto che anche in questa occasione saprà reagire. Alla fine della finestra di mercato di dicembre, il gruppo sarà quello definitivo da qui al termine del campionato: chi non se la sente di affrontare una situazione complicata può anche scegliere soluzioni più comode… Sono convinto che a breve la squadra riprenderà a marciare, l’importante è che l’ambiente rimanga sereno”. Intanto la Prima categoria del Colonna preparerà gli ultimi due match dell’anno che sta per chiudersi: prima sul campo della Magnitudo, poi in casa col Città di Valmontone. Due compagini che hanno collezionato 9 punti, uno in meno della formazione castellana che al momento comunque sarebbe salva: “Ce la giochiamo in entrambe le partite, ma non vogliamo fare tabelle: cercheremo di fare il massimo” conclude Esuperanzi.